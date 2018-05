Kvinder detroniserer Olesen og Bjerregaard i GolfSixes

Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen blev efter et playoffopgør besejret af et europæisk kvindehold bestående af engelske Melissa Reid og spanske Carlota Ciganda.

De to hold var sluttet på en delt andenplads i gruppe A efter en sejr, en uafgjort og et nederlag.

GolfSixes spilles efter et anderledes format end sædvanligt i golfturneringer.

Som navnet antyder, spilles der seks huller i hver kamp, hvor hvert vundet hul giver et point.

Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen indledte med at tabe hele 1-5 til Thailand.

Herefter blev det 1-1 mod holdet med Melissa Reid og Carlota Ciganda. Holdene vandt et hul hver, mens de fire øvrige huller blev delt.

Danmark skulle dermed vinde den afsluttende kamp mod USA for at have en chance for at gå videre. Det lykkedes med en sejr på 3-2.

Eftersom både det danske hold og de europæiske kvinder havde vundet samlet fem huller i gruppespillet, skulle det hele afgøres i et omspil om, hvem der skulle følge med Thailands gruppevindere videre til kvartfinalerne.

Her var kvinderne bedst, og de skal dermed spille videre søndag.

Her spilles kvartfinaler, semifinaler og finale.