Kvindelige tennisstjerner bakker op om fusion af forbund

Tennissporten vil komme stærkere ud af coronakrisen, hvis herrernes- og damernes forbund lægges sammen.

Sådan lyder det fra de to profiler Simona Halep og Petra Kvitova.

Udmeldingen kommer, efter at Roger Federer i sidste uge luftede idéen om at smelte ATP og WTA sammen til ét forbund. Et forslag, som formændene i både ATP og WTA var imødekommende over for.