Kvindeliga er udfordret af skrappe krav om protokoller

Det betyder, at den bedste kvindelige fodboldrække i Danmark kan genoptages under de samme protokoller, som Divisionsforeningen har lavet for Superligaen og 1. division for herrer.

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Kvindedivisionsforeningen er i gang med at undersøge, om og i givet fald hvordan kvindeligaen kan genstarte.

Det fortæller Mette Bach Kjær, bestyrelsesmedlem i DBU og i Kvindedivisionsforeningen, til Kvindeligaens hjemmeside:

- Nu starter vi sammen arbejdet med målet om at sikre, at kvindeligaen kan starte på forsvarlig vis i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og Divisionsforeningens protokol, så vi forhåbentlig snart kan sparke ligaen i gang igen.

Men det er nemmere sagt end gjort. Og der skal et stort arbejde i gang, fortæller Nicolai Kaas, chef for Kvindeligaen.

- Vi ved, at vi skal leve op til de protokoller, der ligger for Superligaen. Det skal vi tage en masse snakke om, men vi er ikke kommet videre med, hvordan det skal gøres, siger Nicolai Kaas til DR Sporten.

Hvis Kvindeligaen skal åbne, kræver det en økonomisk håndsrækning til kvindeklubberne, for ellers er det urealistisk at overholde kravene, siger Kim Kjærhus, formand i Kvindedivisionsforeningen.

- Det kommer måske til at koste i omegnen af 500.000 kroner per klub at være med, og de penge har klubberne ikke bare liggende her og nu. Så vi skal ud og have fundet hjælp til det.

- Vi skal huske, at vi skal se osten. Vi skal ikke se hullerne. Der er masser af muligheder at tage fat i, siger Kim Kjærhus til DR Sporten.