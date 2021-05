Kvindelandsholdet tester mod modstandere i verdensklasse

10. juni venter en kamp mod Australien på Casa Arena i Horsens, og 15. juni gæster holdet Spanien i Madrid.

- Det er fedt og en god målestok for os, at vi får muligheden for at se, hvor vi står mod to af verdens bedste landshold, siger landstræner Lars Søndergaard til dbu.dk og tilføjer:

- Australien kommer topmotiveret, da kampen er vigtig i deres forberedelser til OL, og de har en af verdens bedste angribere i Sam Kerr.

- Spanien er måske det bedste landshold i Europa lige nu. Stammen på deres hold har netop vundet Champions League med FC Barcelona, siger Søndergaard.

Australien er nummer ni på Fifas verdensrangliste, hvor Spanien desuden rangerer som nummer 13. Danmark er nummer 16.

Til efteråret tager Danmark hul på en VM-kvalifikationspulje, hvor modstanderne er Rusland, Bosnien-Hercegovina, Aserbajdsjan, Malta og Montenegro.

Vinderen af puljen går direkte videre til slutrunden i Australien og New Zealand, mens toeren skal spille playoffkampe.