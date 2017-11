Kvindelandsholdet skal møde USA's verdensmestre i januar

Her skal Danmark møde USA's forsvarende verdensmestre to gange, hvoraf den ene kamp får status som uofficiel.

Danmarks EM-sølvvindere i kvindefodbold får mulighed for at teste sig selv mod en modstander fra øverste hylde, når truppen i januar drager på træningstur til Californien i USA.

Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside.

Den officielle testkamp spilles den 21. januar på San Diego County Credit Union Stadium.

Den skal bruges til at kigge på udviklingsmulighederne på det danske hold og ikke mindst sparke sæsonen i gang forud for VM-kvalifikationskampene i 2018.

- Sportsligt er USA en rigtig god matchning. De er blandt de bedste i verden, præcis som vi også gerne vil være det, så det er vigtigt at få prøvet kræfter med så stærkt et mandskab, siger talentudviklingschef i DBU, Lene Terp.

- Især den første uofficielle kamp kan udnyttes til at teste spillere af og eksperimentere, inden vi får en chance til for at matche USA bedst muligt i anden kamp foran masser af amerikanske fans, tilføjer Terp.

Truppen til de to kampe mod amerikanerne udtages i december.

Landsholdsspiller Katrine Veje, der har en fortid i amerikansk fodbold hos Seattle Reign, ser frem til mødet med verdensmestrene fra 2015.

- Det er stort at få muligheden for at sparke sæsonen i gang mod USA, der er et hold med store stjerner på samtlige pladser og et solidt spillesystem.

- Målet er at vinde over dem på deres hjemmebane og samtidig forberede os på de kommende VM-kvalifikationskampe, siger Veje.

Danmark har sat sig i en svær position i VM-kvalifikationen, hvor holdet kæmper med Sverige om en direkte plads til slutrunden i 2019.

På grund af konflikten med DBU, der først blev løst i sidste uge, meldte Danmark afbud til den første kamp mod Sverige og blev siden taberdømt med 0-3.