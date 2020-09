Pernille Harder ses her sidste år under EM-kvalifikationskamp mod Georgien.

Kvindelandsholdet knæler også i EM-kvalifikationskampe

Inden udekampene i EM-kvalifikationen mod Bosnien-Hercegovina og Malta vil Pernille Harder og co. knæle.

Spillerne på det danske kvindelandshold i fodbold vil også markere kampen mod racisme ved at knæle inden kampstart i holdets kommende to EM-kvalifikationskampe.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union på Twitter.

Det vil ske første gang på torsdag, når Danmark møder Bosnien-Hercegovina på udebane, og det vil gentage sig tirsdag i næste uge i udekampen mod Malta.

Landsholdsanfører Pernille Harder siger blandt andet om initiativet:

- Vi spillere har i årevis forsøgt at bekæmpe racisme, homofobi og andre former for diskrimination.

- Vi vil markere, at vi er imod racisme og diskrimination ved at knæle til landskampene mod Bosnien og Malta. Det handler ikke om enkelte bevægelser eller politiske partier. Det handler om medmenneskelighed. Altid og til enhver given lejlighed, siger Pernille Harder.

DBU har henvendt sig til de kommende modstandere for at høre, om deres spillere også ønsker at knæle før kampene.

Det danske herrelandshold knælede tidligere i september inden Nations League-kampene mod henholdsvis Belgien og England.