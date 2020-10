Kvindelandsholdet fortsætter EM-kurs med ny storsejr

Nu venter to altafgørende kampe om førstepladsen og den direkte EM-billet mod Italien, der har gjort rent bord med syv sejre i lige så mange kampe.

Den første spilles i Italien på tirsdag, mens Danmark har hjemmebane mod italienerne 1. december.

Gruppens nummer to kan dog også kvalificere sig til slutrunden i England.

Det var på forhånd ventet, at Danmark og Italien ville stryge let hen over de øvrige modstandere i gruppen, og sådan blev det også for Danmark mod Israel, der dog holdt stand længe.

Danmark pressede sin modstander hårdt i hele første halvleg og vadede i gode muligheder. Men trods en skudstatistik på 16-0 i dansk favør, var stillingen 0-0 ved pausen.

Det var første gang i mere end to år, at Danmark gik fra banen uden at score i første halvleg i en betydende kamp.

Der skulle dog bare gå to minutter af anden halvleg, inden der kom hul på målbylden.

Pernille Harder erobrede bolden midt på banen og spillede Nadia Nadim helt fri, men keeper Amit Cohen reddede nok en gang, men bolden havnede tilbage hos Harder, der heldigt bugserede bolden i mål til 1-0.

Syv minutter senere var der mere snert over Harders scoring. Bolden kom til hende lige uden for feltet, og behersket følte hun den op i målhjørnet til 2-0.

Siden var Nadim flere gange en synder foran mål, og der skulle et selvmål til for at bringe stillingen på 3-0, da Irena Kuznezov blev ramt af bolden på armen efter et hjørnespark med 18 minutter tilbage.

Endnu et hjørnespark banede vej for 4-0, da Sofie Junge pandede bolden i nettet ni minutter før tid.