Kvindelandshold fortsætter norsk Qatar-protest

Spillerne stod ifølge nyhedsbureauet NTB med venstre hånd i vejret. På hænderne stod der "human rights" (menneskerettigheder).

Op til begyndelsen på den europæiske del af herrernes VM-kvalifikation har der været stor debat om slutrunden, og flere fodboldlandshold har markeret sig med protester.

Det norske landshold lagde ud med at bære t-shirts, der opfordrede til at forsvare menneskerettigheder. Siden fulgte en række landshold trop med forskellige protesttrøjer.

Danmarks landshold bar t-shirts med teksten "football supports change" (fodbold støtter forandringer) forud for kampene mod Moldova og Østrig.

Torsdag aften møder de danske landsholdskvinder Irland i en testkamp, men der vil ikke være nogen form for Qatar-markering, oplyser Dansk Boldspil-Unions (DBU) presseafdeling til Ritzau.

I Norge har flere klubber offentligt opfordret Norges Fodboldforbund (NFF) til at boykotte turneringen. Forbundet har meddelt, at det afholder et ekstraordinært møde med en eventuel VM-boykot som hovedtema 20. juni.

Den britiske avis The Guardian regnede sig i februar frem til, at mindst 6500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet blev tildelt værtskabet for VM i 2022 for 11 år siden.