Kvartet rækker ud efter penge og prestige

For Randers er det første gang, klubben er med i et gruppespil, som kan indbringe op mod 50 millioner kroner, oplyser Søren Pedersen, sportslig og kommerciel direktør.

- Der er en stor usikkerhed i, hvor meget det kan blive. Vi er i hvert fald garanteret 25 millioner kroner, og afhængig af hvor godt vi gør det, og hvor langt vi kommer, kan vi doble det beløb op.

- Det er spændende, at vi for første gang i klubbens historie er med i et gruppespil og skal prøve kræfter med det, siger Søren Pedersen.

I løbet af sommerens transfervindue har Randers oprustet på spillersiden med typer som Simon Tibbling, Jakob Ankersen og Nicolai Brock-Madsen for at kunne klare de ekstra kampe.

- Vi har fået flere dygtige spillere ind, end vi har haft tidligere. Vi har mange spillere, som kan spille flere positioner. Så vi er fortrøstningsfulde i forhold til det, vi går i møde.

- Vi har i hvert fald tre spillere mere, end vi har haft tidligere og også havde i foråret, siger Søren Pedersen.

Med fire danske hold i Europa, der er i aktion de samme seks torsdage i løbet af efteråret, skal der kæmpes ekstra for opmærksomheden.

Samtidig med Randers' kamp hjemme mod AZ Alkmaar spiller Brøndby hjemme mod Sparta Prag torsdag klokken 21.

Og mens FCK gæster Slovan Bratislava, tager FCM imod Ludogorets torsdag klokken 18.45.

- Jeg vil gerne have, at Randers kommer ud over rampen for det, vi gør sportsligt. Vi har vist, at vi spiller god fodbold, og vi kan bide skeer med de store - senest mod Galatasaray, som vi var tæt på at slå ud.

- Vi har bevist både i Europa og i Superligaen, at vi er et godt hold, som spiller god fodbold, så det håber jeg, at folk følger med i, siger Søren Pedersen.

Brøndby-træner Niels Frederiksen ved, hvad der skal til for at komme videre fra et gruppespil. Han prøvede som Esbjerg-træner i 2014 at føre Esbjerg videre til knockoutfasen.

- Hvis jeg skal sætte to ord på, så kræver det kvalitet og kløgt. Man skal tænke sig godt om. Det niveau, vi møder her, er typisk et højere niveau, end vi møder i Superligaen.

- Og så er der bare en spænding og en anden tænding omkring de her europæiske kampe. Det er et gruppespil, der afgøres over seks kampe, hvor Superligaen afgøres over 32 runder.

- Så hvert eneste point tæller væsentligt flere procent i det samlede regnskab end i Superligaen, siger Niels Frederiksen.

Brøndby-anfører Andreas Maxsø, som var tæt på at blive solgt denne sommer, ser de europæiske kampe som en mulighed for at realisere udlandsdrømmen.

- For os spillere er det et godt udstillingsvindue, hvis man altså gør det godt.

- Så er det en bedre og lettere mulighed at komme videre på end blot de hjemlige kampe. Også fordi vi har mange unge spillere, og Brøndby skal være en sælgende klub, siger Maxsø.