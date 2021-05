Kupforsøg på Bernals førertrøje endte i etapesejr for Caruso

At tage trøjen lykkedes ikke, men Caruso, løbets nummer to, fik etapesejren på toppen af Alpe Motta-stigningen efter næsten 60 kilometer i udbrud.

Egan Bernal kom i mål som nummer to og forsvarede dermed den lyserøde førertrøje inden løbets sidste etape søndag, hvor der venter en enkeltstart.

Han fører nu løbet med godt to minutter ned til Caruso, der hentede 30 sekunder på lørdagens etape. Derfor skal meget gå galt, hvis Bernal ikke ender som vinder af årets Giro d'Italia.

Det var blot 33-årige Carusos tredje sejr og klart den største i karrieren, hvor han primært har været hjælperytter. Det skulle han egentlig også have været i årets Giro for Mikel Landa, der dog udgik i starten af løbet.

Simon Yates (BikeExchange) er fortsat nummer tre i klassementet, men tabte tid til sine to konkurrenter om de øverste pladser på podiet.

Det tog endnu en gang mange kilometer, før det lykkedes for et udbrud at komme af sted.

Ni mand endte med at slippe fri, men feltet holdt dem i kort snor og gav dem højest omkring fem minutter, før jagten begyndte.

I udbruddet sad Dries De Bondt (Alpecin), Louis Vervaeke (Alpecin), Simon Pellaud (Androni), Giovanni Visconti (Bardiani), Felix Grossschartner (Bora), Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa), Taco van der Hoorn (Wanty), Matteo Jorgenson (Movistar) og Nico Denz (DSM).

Ligesom fredagens etape var det Quick-Step og BikeExchange, der i starten stod for arbejdet i feltet for at give henholdsvis Joao Almeida og Simon Yates muligheden for etapesejren.

Men på lørdagens første af i alt tre stigninger overtog Team DSM arbejdet i feltet for deres kaptajn Romain Bardet.

På nedkørslen fra stigningen kørte Romain Bardet og to holdkammerater væk fra feltet og op til de resterende ryttere fra udbruddet. De fik kort efter selskab af løbets nummer to, Damiano Caruso (Bahrain), og en holdkammerat.

Dermed skulle Ineos frem og jagte for at forsvare Egan Bernals lyserøde trøje.

På toppen af lørdagens anden stigning havde de 40 sekunder op til Bardet og Caruso, der stadig havde en hjælper hver.

På lørdagens og Giroens sidste stigning hentede Ineos og Bernal langsomt ind på Caruso og Bardet i front.

Med to kilometer tilbage lykkedes det for Caruso at slippe af med Bardet, mens løbets nummer tre, Simon Yates, slap hjulet på Bernal længere tilbage.

Bernal sad på hjul af sin holdkammerat Dani Martinez indtil kilometerporten, hvor han indledte jagten på Caruso selv, men det lykkedes Caruso at holde hele vejen og tage sejren.

Giro d'Italia afsluttes søndag med en 30 kilometer enkeltstart til Milano.