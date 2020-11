Kulturministeriet: Grønt lys til håndbold-EM i Danmark

Regeringen har givet grønt lys til, at EM i kvindehåndbold kan afholdes med Danmark som enlig vært.

Det bekræfter Kulturministeriet over for Ritzau.

- Til alle jer, der har knoklet for at stable EM i håndbold på benene, og alle der glæder sig til at følge med: Der er nu grønt lys til, at hele EM i håndbold kan afvikles på dansk jord, oplyser kulturminister Joy Mogensen (S) i et skriftligt citat til Ritzau.