Kulturminister Joy Mogensen (S) kalder ny piratliga "dybt problematisk", fordi de 12 stiftende klubber træder ud af fællesskabet. Hun mener desuden, at det er et udtryk for, at der er for stort fokus på penge i fodbold. (Arkivfoto)

Kulturminister vil undersøge politiske tiltag mod piratliga

Joy Mogensen (S) mener, at det er dybt problematisk, at storklubber vil oprette deres egen fodboldliga.

Regeringen og kulturminister Joy Mogensen (S) vil se på, om der politisk kan gøres noget for at forhindre en ny europæisk fodboldliga, som 12 storklubber mandag har annonceret.

Hun siger til TV2, at hun vil drøfte sagen med sine europæiske ministerkolleger.

Joy Mogensen kalder ligaen "dybt problematisk", fordi storklubberne træder ud af fællesskabet.

Hun mener desuden, at det er et udtryk for, at der er for stort fokus på penge i fodbold.

- Det virker som om, at det mere handler om penge end om det sportslige. Om fællesskabet. Om det, der samler os, siger hun til TV2.

I Storbritannien vil regeringen forsøge at blokere for den nye liga.

- En europæisk Super League er dårligt nyt for fansene. Klubberne burde læne sig op ad sine fans, siger premierminister Boris Johnson.

- Vi vil se på alt, hvad vi kan gøre med fodboldmyndighederne for at sikre, at dette ikke kommer videre på den måde, som det i øjeblikket foreslås, siger han ifølge Reuters.

Den britiske regering er ved at kigge dybt i værktøjskassen - herunder om der er konkurrencelovgivning eller andet, der kan forhindre klubberne i at bryde ud.

Den nye liga skal spille kampe midt på ugen og have i alt 20 hold med, hvoraf 15 af dem skal være medstiftende hold. Dermed søger klubberne tre yderligere hold for at lande på de 15 hold tilsammen.

Det er planen, at Super League skal skydes i gang allerede til sommer.

De stiftende klubber er Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Inter, Juventus og AC Milan.

UEFA skal fredag drøfte den nye liga. Ifølge DBU-formand Jesper Møller er der lagt op til, at de 12 klubber med det samme skal smides ud af de europæiske klubturneringer, de deltager i.