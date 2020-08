Kulturminister vil holde hånden under de hårdest ramte

Fredag blev Folketingets partier enige om en aftale for yderligere genåbning af Danmark efter coronanedlukningen.

I aftaleteksten står der blandt andet, at man vil kigge på den ordning, der er lavet i Superligaen, hvor der til flere kampe har været flere tusinde tilskuere på stadion.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil i den kommende tid mødes med erhvervsminister Simon Kollerup (S) og Folketingets partier for at drøfte, hvordan dansk kulturliv kan hjælpes.

Og uden at sætte tal eller områder på så agter hun at sikre løsninger, som holder hånden under dansk kulturliv, herunder sporten.

- Vigtige dele af vores kulturliv ser ind i et efterår med nødvendige restriktioner og begrænsninger på, hvor meget der kan genåbne. Vi skal fortsat holde hånden under dem, der stadig er hårdt ramt, siger Joy Mogensen i en skriftlig udtalelse.

Om det bliver med økonomisk håndsrækning eller mulighed for at huse flere tilskuere - eller begge dele - skal de kommende forhandlinger afgøre.

- I dialog med de relevante sektorpartnerskaber og aftalepartierne skal vi også se videre på, om der kan ske yderligere genåbning af blandt andet spillesteder, professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, herunder teaterforestillinger og koncerter.

- Det skal selvfølgelig ske inden for en sundhedsforsvarlig ramme.