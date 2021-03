Kulturminister vil give Uefa konkret svar inden deadline

Regeringen er opmærksom på Uefa-deadline for udmelding om tilskuere, understreger kulturminister Joy Mogensen.

Først i midten af april skal en arbejdsgruppe komme med anbefalinger til, hvornår og hvordan tilskuere kan vende tilbage på danske fodboldstadioner.

Allerede 7. april kræver Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) dog, at EM-værtslandene kan stille garanti for, at der kommer fans på lægterne til slutrunden.

Og her er det også planen at give et svar, understreger kulturminister Joy Mogensen (S).

- Jeg er meget opmærksom på, at vi skal finde et svar, som både er sundhedsmæssigt ansvarligt og også er med til at gøre EM på dansk jord, som er noget helt unikt, siger hun til TV2 Sport.

Uefa har garanteret, at der kommer fans til alle sommerens EM-kampe. Planen er fortsat at afholde turneringen i 12 værtsbyer, men lever et eller flere lande ikke op til kravene, kan EM blive afholdt i færre lande.

- Fordi det er en historisk begivenhed med EM på dansk jord, har vi i regeringen en plan om at kunne svare Uefa konkret inden deadline, så vi forhåbentlig kommer til at få EM med noget publikum til juni, siger Joy Mogensen.

Sent mandag aften blev en bred politisk aftale om genåbningen af Danmark præsenteret. Der blev ikke sat dato for, hvornår fansene kan vende tilbage.

Hos Dansk Boldspil-Union (DBU) er man dog ikke nervøs for at miste sin status som EM-vært. Det fortalte Jakob Jensen tidligere tirsdag.

- Det er slet ikke noget, vi spekulerer i. Vi arbejder benhårdt i at realisere en værtsrolle så godt som overhovedet muligt, og vi er i god dialog med regeringen om det.

- Vi forbereder os intenst med masser af frivillige, dygtige medarbejdere. Vi har masser af møder med Uefa og har ikke fået nogen indikationer på, at det skulle gå anderledes, sagde han til Ritzau.