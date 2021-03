Kulturminister lover 12.000 tilskuere til EM-kampe

Der bliver som minimum lukket 11.000 til 12.000 tilskuere ind i Parken til EM i fodbold.

Det fortæller kulturminister Joy Mogensen (S) torsdag i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer, efter at det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for nylig har stillet som krav, at EM-værtsbyerne kan garantere, at der er publikum under kampene.