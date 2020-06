Artiklen: Kulturminister kritiserer DHF for at skjule regnskaber

Kulturminister kritiserer DHF for at skjule regnskaber

Det har kostet over 35 millioner skattekroner, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) siden 2014 har afholdt tre store slutrunder på hjemlig grund.

Det skriver Politiken, som ikke har kunnet få oplyst, hvad den offentlige støtte præcist er brugt på.

Ifølge avisen har DHF i de seneste seks år skjult regnskaberne fra de tre slutrunder, der alle er afviklet i momsfritagne foreninger.

Netop den type regnskaber har DHF ikke pligt til at offentliggøre, selv om det er en anbefaling at gøre det. Det møder kritik fra kulturminister Joy Mogensen (S).

- Jeg synes, det er kritisabelt. Støttekroner fra det offentlige fordrer åbenhed og gennemsigtighed.

- Så jeg synes faktisk, det vil klæde DHF at lægge alle dele af regnskaberne frem for offentligheden, siger Joy Mogensen til Politiken.

DHF-formand Per Bertelsen mener ikke, at det kommer offentligheden ved, hvordan pengene er brugt.

- Når jeg siger, at det ikke har almen interesse, er det, fordi jeg har svært ved at tro, at den almindelige dansker interesserer sig synderligt for, hvor mange penge vi har brugt på markedsføring eller is og tønder til spillerne, skriver Per Bertelsen i en mail til Politiken.

DHF er blevet momsfritaget af skattemyndighederne, fordi forbundet ønsker at bruge overskuddene fra de tre turneringer til breddehåndbolden alene.

Samlet har DHF ifølge Politiken tjent 69 millioner kroner på de tre slutrunder.

Forbundet har fremlagt de økonomiske hovedtal fra de tre slutrunder, hvilket Per Bertelsen mener er tilstrækkeligt.

For eksempel kan man avisen se, at der i forbindelse med VM i 2019 er brugt 8,7 millioner kroner på "administration - forsikringer, løn mv.", men det står uklart, hvad det dækker over.