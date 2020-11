Kulturminister forklarer: Vi har knoklet med protokol

DHF tilbød at overtage hele værtskabet for EM i kvindehåndbold, efter at Norge for en uge siden trak sig som medvært, men den endelige godkendelse kom først mandag.

Årsagen var, at DHF's coronaprotokol skulle endevendes, fortæller kulturminister Joy Mogensen (S).

- Vi har i de sidste dage knoklet med vurdering af den sundhedsprotokol, som DHF har lavet og også strammet op på, siger hun i en skriftlig kommentar.

Når hele håndboldslutrunden skal afvikles på dansk jord, betyder det, at 16 hold skal opholde sig i Danmark under EM.

De skal indlogeres på hoteller i Herning, Silkeborg og Kolding for at skabe coronabobler, der skal minimere risikoen for smitte.

- Det er ikke nemt at afholde store internationale begivenheder midt i en global sundhedskrise. DHF har fuldt fokus på en stram protokol, og der hviler et enormt stort ansvar på DHF's skuldre for at afholde EM så forsvarligt som muligt og med fuld overholdelse af reglerne i protokollen.

- Sundhedsmyndighederne kommer også til bidrage med yderligere rådgivning omkring afholdelse af turneringen, siger Joy Mogensen.