Kulturminister er åben over for idé om idrætsstrategi

Derfor indkaldte de i sommer kulturminister Joy Mogensen (S) til et samråd. Mogensen er siden gået af. Ane Halsboe-Jørgensen (S) har overtaget depechen og vil være genstand for spørgsmålene, når samrådet finder sted onsdag.

I et interview med Jyllands-Posten siger ministeren, at hun er åben over for idéen om en national idrætsstrategi.

- Det er en god idé at overveje, om vi kan lave mere langsigtede rammer for, hvordan vi går til diskussionerne. Jeg er bange for, at dette ikke er sidste gang, at vi står med en diskussion som denne, siger hun til avisen.

Ane Halsboe-Jørgensen vil støtte udarbejdelsen af en strategi, men det er sportens aktører, der skal føre pennen, siger hun.

Charlotte Broman Mølbæk, der er SF's kulturordfører, mener, at politikerne er nødt til at vise lederskab og spille en rolle i udarbejdelsen af en idrætsstrategi, da der ofte er tale om problemstillinger, der rækker ud over sportens verden.

Men sportens aktører bliver nødt til at være en del af arbejdet, så strategien ikke udelukkende bliver politisk bestemt.

- Vores håb er, at vi kommer hen på en bane, hvor sportens aktører og politikerne står sammen, så det ikke kun er udøverne og diverse forbund, der står alene i første række, siger SF-ordføreren til Ritzau.

Hun mener, at bolden ligger på Ane Halsboe-Jørgensens banehalvdel i forhold til at tage initiativ til en national idrætsstrategi.

Onsdagens åbne samråd afholdes fra klokken 10 til 11.