Kulturminister: Vi skal undgå supersmitte-sportsevents

Idrætten skal undgå at få et ry som et sted, hvor smittefaren er stor. Derfor skal man være påpasselig med at åbne for tidligt op for idrætsarrangementer, hvor mange personer samles.

Det var en af de ting, som EU's sportsministre tirsdag talte om på et videomøde. Det siger mødets danske repræsentant, kulturminister Joy Mogensen (S).