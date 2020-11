Kulturminister: Vi gør alt for at finde en EM-løsning

Regeringen arbejder fortsat på at finde en løsning for EM-slutrunden i håndbold for kvinder.

Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en skriftlig kommentar.

- Regeringens holdning er, at vi gør alt, hvad vi kan for at finde en løsning. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og den dialog, vi har med DHF og sundhedsmyndighederne, fortsætter, siger hun.