Kulturminister: Uenighed om EM's coronaregler dur ikke

Kulturminister Joy Mogensen (S) løfter nu pegefingeren over for Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) efter flere sager om brud på turneringens coronaprotokoller.

Efterfølgende har DHF-formand Per Bertelsen til TV2 Sport sagt, at han ærgrede sig over EHF's afgørelse, fordi DHF inden turneringen, som spilles i Danmark, gjorde det klart, at et land ville ryge ud, hvis noget tilsvarende skete.

Det holder da heller ikke, at EHF og DHF tilsyneladende ikke er enige om, hvor linjen skal ligge, lyder det fra Joy Mogensen.

- Der kan ikke være tvivl om, at den protokol, som DHF har lagt frem foran regeringen, skal overholdes. Det er arrangørerne, der er ansvarlige for, at den protokol bliver fulgt til punkt og prikke, siger kulturministeren i en skriftlig udtalelse til Ritzau.

- Jeg gjorde det meget klart for DHF, at de påtog sig et meget stort ansvar, da de valgte at gennemføre slutrunden. Jeg vil ikke forholde mig til det konkrete tilfælde af brud på protokollen, som er fremme i pressen, eller hvilke konsekvenser det skal have.

- Men jeg vil til gengæld godt understrege, at det ikke dur, hvis DHF og EHF er uenige om, hvordan deres egne regler skal administreres. De har ansvaret for, at den her slutrunde bliver afviklet efter den stramme fremlagte protokol. Jeg forventer, at de får styr på, hvordan de løfter det ansvar, de har påtaget sig her.

Danmark og Norge var først udset til at skulle dele værtsskabet af kvindernes EM. Men Norge trak sig på grund af coronapandemiens udvikling, og så endte Danmark med at ligge land til alle slutrundens kampe.