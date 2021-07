Kroos stopper på det tyske landshold efter EM-skuffelse

Toni Kroos stopper på det tyske fodboldlandshold med øjeblikkelig virkning.

Det meddeler den 31-årige Real Madrid-profil på Instagram fredag eftermiddag.

Han nåede 106 kampe og 17 scoringer i løbet af 11 år på nationalmandskabet, og højdepunktet var verdensmesterskabet i 2014.

Udmeldingen kommer, få dage efter at Tyskland skuffende røg ud af EM-slutrunden efter et 0-2-nederlag til England i ottendedelsfinalerne.

- Jeg ønskede virkelig og kæmpede med alt for, at det skulle blive 109 landskampe, og at jeg kunne have tilføjet denne store titel til sidst, skriver Kroos med henvisning til EM.

- Jeg traf beslutningen om at stoppe efter EM for længe siden. Det har længe stået klart for mig, at jeg ikke ville stå til rådighed for Tyskland til VM i Qatar i 2022, tilføjer Kroos.

Kroos begrunder sit stop med et ønske om at koncentrere sig om at nå sine og Real Madrids fælles målsætninger samt at prioritere sin kone og tre børn i de perioder, hvor der afvikles landskampe.

Han takker desuden de tyske landsholdsfans og sender en særlig hilsen til den nu forhenværende tyske landstræner Joachim Löw.

- Til allersidst vil jeg gerne sige stort tak til "Jogi" Löw. Han gjorde mig til landsholdsspiller og verdensmester. Han stolede på mig. Vi har sammen skrevet en succeshistorie gennem lang tid.

Löw meddelte allerede før EM, at han ville træde tilbage efter slutrunden. Den tidligere Bayern München-træner Hansi Flick tager nu over som tysk landstræner.