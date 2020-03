Kronprins Frederik om udsat OL: Trist dag for atleterne

- Arrangørerne af Tokyo 2020 har truffet en tung og historisk beslutning - at udskyde OL. Det er en utrolig trist dag for atleterne og hele eliteidrætten, som havde forberedt sig til verdens største sportsbegivenhed, udtaler kronprinsen til Ritzau.

I takt med at coronaepidemien har spredt sig over det meste af verden, er IOC og Japan kommet under pres for at udsætte det gigantiske arrangement.

Indtil for nylig fastholdt arrangørerne, at OL ville blive afviklet som planlagt med åbning i den japanske hovedstad 24. juli.

- Men verden står i en ekstraordinær situation, som ingen havde forudset for bare en måned siden. I dag er det klart for alle, at det ville være uforsvarligt at gennemføre OL til sommer, siger kronprins Frederik.

Der er endnu ikke fastlagt en endelig dato for OL næste år. Det står kun klart at legene tidligst skal afvikles efter årsskiftet og senest i sommeren 2021.