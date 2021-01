Mario Mandzukic ses her under VM-ottendedelsfinalen mellem Kroatian og Danmark. Nu bliver han kollega med Simon Kjær.

Kroatisk målræv skal hjælpe AC Milan til Serie A-guld

AC Milan har tirsdag forstærket offensiven i bestræbelserne på at stå stærkest muligt i den italienske mesterskabskamp.

Klubben har hentet den 34-årige kroatiske målræv Mario Mandzukic på fri transfer. Han har været klubløs, siden han blev løst fra sin kontrakt i Al-Duhail i Qatar i sommer.

Han er blevet udstyret med en kontrakt for resten af sæsonen, men der er option på at forlænge aftalen med et år, oplyser Milan.

Den kroatiske VM-sølvvinder har tidligere været målfarlig i Serie A, da han i perioden 2015-2020 spillede for Juventus. Han har også en fortid hos både Atlético Madrid, Bayern München og Wolfsburg samt en stribe kroatiske klubber.

Mandzukic er udset til at supplere Zlatan Ibrahimovic i Milans angreb, da svenskeren har døjet med skavanker undervejs i sæsonen.

Rygterne om den kroatiske angriber har svirret i et par dage, og da AC Milan mandag aften vandt ude over Cagliari, vidste Ibrahimovic, at han snart ville få en ny holdkammerat.

- Jeg er meget glad for, at han kommer. Nu vil vi være to, der kan skræmme modstanderne, sagde Ibrahimovic til italienske Sky Sport efter kampen.

Nogenlunde samme toner lød fra cheftræner Stefano Pioli.

- Nu får vi flere strenge at spille på i angrebet. Vi er en meget ambitiøs klub, og det viser ankomsten af Mandzukic også, sagde træneren.

Simon Kjærs klub fører Serie A med 43 for 18 spillerunder. Det er tre point mere end lokalrivalen Inter.