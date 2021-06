Kroatisk landstræner ærgrer sig over afgørende fejl

- Ved målene lavede vi tre store fejl, og Spanien er et godt hold, som vil udnytte enhver chance, som vi giver dem ved at lave fejl, siger han.

- Jeg er ked af det på fansenes vegne, og jeg er ked af det på spillernes vegne. De gav alt, hvad de kunne i de 90 minutter for at få et stort resultat.

Få minutter inde i den forlængede spilletid var Kroatien tæt på at føre sit momentum videre fra den ordinære kamp, da Andrej Kramaric fik en stor chance.

Angriberens forsøg blev dog af klaret Unai Simon, som diskede op med en stor redning i det spanske mål.

- Chancen, vi missede ved 3-3, var afgørende. Hvis vi havde scoret der, ville det have været helt anderledes, siger Zlatko Dalic.

Kort efter forsømte Kroatiens forsvar at dække Álvaro Morata op, og i fri position kunne angriberen sende spanierne på 4-3.

Kampen blev afgjort, da Kroatiens forsvar lod Mikel Oyarzabal stå fri til at score kampens sidste mål.

Kroatien kom videre fra gruppen med en 3-1-sejr over Skotland efter kun at have fået et point i sine første to kampe.

Holdet nåede VM-finalen i 2018, men siden dengang er en række af de største profiler stoppet. Det vides ikke, om endnu flere har tænkt sig at meddele et landsholdsstop i kølvandet på mandagens farvel til EM.