Kroatisk back mangler spilletid og vil væk fra FCK

Den kroatiske højreback Karlo Bartolec skal væk fra FC København denne sommer.

Det fastslår forsvarsspillerens agent Aleksandar Bogojevic til B.T.

Årsagen er, at den 26-årige kroat savner spilletid. Bartolec kom til FCK for to år siden fra FC Nordsjælland, men på det er spilleminutterne blevet færre og færre for kroaten.