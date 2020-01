Kroater brager i EM-semifinale efter comeback mod Tyskland

Dermed topper Kroatien mellemrundens gruppe 1 med seks point og er sikker på at slutte på minimum andenpladsen, selv om holdet fra Balkan fortsat mangler at spille to gruppekampe.

Meget tyder på, at Spaniens regerende europamestre vil gøre kroaterne selskab efter en sejr over Østrig tidligere på lørdagen, men der er dog endnu en lille risiko for, at det kan kikse.

Igor Karacic scorede det afgørende mål for Kroatien i sejren over Tyskland med halvandet minut tilbage, efter at tyskernes Hendrik Pekeler var blevet ramt af en to-minutters-udvisning.

Tyskland fik dog flere muligheder for at udligne i slutfasen, men Marin Sego i Kroatiens mål kom i vejen.

Ved pausen var tyskerne foran med 14-11, og forspringet blev udvidet til 17-12 i begyndelsen af anden halvleg. Alligevel fik kroaterne fat og med 12 minutter tilbage fik David Mandic udlignet til 22-22.

Spanien og Kroatien topper gruppen med hver seks point foran Tyskland, Østrig og Hviderusland med to point. Tjekkiet har endnu ikke nogen point.

Fra den anden gruppe i mellemrunden står Norge og Slovenien i øjeblikket med de bedste kort på hånden med tre spillerunder tilbage.

EM spilles i Norge, Sverige og Østrig.