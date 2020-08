Kroat genåbner WTA Touren med sejr i Palermo

Her blev Palermo Open sat i gang, den første turnering på WTA Touren siden Lyon Open i starten af marts.

Det endte med en sikker sejr til 24-årige Vekic med cifrene 6-1, 6-2.

Vekic er seedet som nummer seks i den italienske turnering, som hun har varmet op til ved blandt andet at træne med danske Caroline Wozniacki i Monaco.

Toppen af kvindernes tenniselite deltager ikke i Palermo. Simona Halep skulle have stillet op, men trak sig i forrige uge på grund af rejsevejledningerne i hjemlandet Rumænien samt frygt for at flyve i disse tider.

Donna Vekics landskvinde Petra Martic, verdensranglistens nummer 15, er topseedet.