Kritisk Hjulmand om Uefa-melding: Vi havde to muligheder

Landsholdet blev tvunget til at vælge mellem to muligheder lørdag aften: Spil kampen mod Finland færdig i aften eller spil den færdig søndag klokken 12.00.

Han forsøgte at gøre rede for begivenhederne lørdag efter modstridende oplysninger fra landsholdet og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa)

- Vi føler, vi blev sat under et pres og i et dilemma. Der var to muligheder. Det var meget, meget klart.

- Det er helt forkert, hvis nogen har den forfattelse, at vi sagde, at vi gerne ville spille videre. Det er indiskutabelt, at vi havde et valg mellem to scenarier. Alt andet er ikke rigtigt, siger Hjulmand.

Han afviser, at de danske spillere skulle være blevet truet med at blive taberdømt 0-3, såfremt de ikke indvilgede i at genoptage kampen på de to fremlagte tidspunkter.

- Det har jeg ikke hørt noget om. Som jeg oplevede det, de gange jeg var inde i dommeromklædningsrummet, hvor Uefas delegerede også var, så snakkede vi om, at spille kampen mandag, og det kunne ikke lade sig gøre, fordi finnerne spiller onsdag.

- Kunne man flytte finnernes kamp? Nej, det kunne man ikke.

- Så vi kunne komme klokken 12 søndag, eller vi kunne spille den færdig med det samme. Det var de to ting, jeg hørte, og det var det, som dommeren gik ind og præsenterede for spillerne, og så lå beslutningen der, siger Kasper Hjulmand.

Hjulmand efterlyser samtidig bedre lederskab fra Uefa, men forventer ikke en kompensation.

- Det har vi slet ikke snakket om. Point og kompensation har slet ikke været i mine tanker. Jeg håber bare, vi (fodboldverdenen, red.) kan lære af det her.

- Godt lederskab havde været at sende os hjem med bus og så tage den derfra, siger Hjulmand.

- Et godt lederskab står ikke nødvendigvis i protokoller. Nogle gange skal man tage situationen på en anden måde, og man kan ikke finde det i nogle bøger, tilføjer han.

Uefa udsendte mandag et svar på den tidligere fremførte kritik.

- Uefa er sikker på, at det behandlede forløbet med største respekt for den følsomme situation og spillerne. Det blev først besluttet at genoptage kampen, efter at de to hold ønskede at færdiggøre kampen samme aften, lød det i en udtalelse fra Uefa til Reuters.