Kriseramte italienere taler landstrænerjob med Mancini

Fodboldforbundet i landet er tilsvarende uden præsident, og Italien magtede ikke at kvalificere sig til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Situation er alt andet end ønskeværdig i det fodboldglade land, men fredag var der lidt positivt at berette.

Her bekræftede forbundet ifølge AFP, at man har tilbudt jobbet som midlertidig landstræner til Luigi Di Biagio, der er i øjeblikket er træner for Italiens U21-landshold.

Det blev også bekræftet, at de første samtaler med Roberto Mancini er afholdt i bestræbelserne på at finde en ny og permanent landstræner.

- De første telefonsamtaler er indledt, og vi har profiteret af, at Mancini er i Rom, og derfor kunne vi allerede snakke med ham i går (torsdag, red.).

Sådan lød ordene ifølge AP fra Roberto Fabbricini, der torsdag blev indsat som midlertidig leder af forbundet.

Fabbricini er generalsekretær i Italiens Olympiske Komité (Coni), der er ansvarlig for alt sportsligt i Italien.

Fabbricini blev indsat, efter at det tidligere i ugen ikke lykkedes at få valgt en ny præsident for fodboldforbundet trods fire runders valgafstemning.

Ingen kandidat fik ganske enkelt tilstrækkeligt med stemmer i den kaotiske situation for italiensk fodbold, efter at den hidtidige præsident Carlo Tavecchio forlod posten i november i fjor.

Det skete kort efter, at Italien måtte se Sverige booke billet til VM ved at vinde sammenlagt i to playoffkampe.

53-årige Mancini har tidligere trænet blandt andre Inter af flere omgange, mens han også stod i spidsen for Manchester City fra 2009 til 2013.

Mancini har senest været træner i Zenit Skt. Petersborg i Rusland.

Ifølge AP er Mancini dog langt fra eneste kandidat til jobbet som italiensk landstræner.

Nyhedsbureauet nævner også Chelsea-manager Antonio Conte samt de rutinerede italienske trænere Carlo Ancelotti og Claudio Ranieri som emner.

Derudover kalder AFP Luigi Di Biagio for en outsider til posten.