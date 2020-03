Kriseramte ishockeyklubber melder sig klar til ny sæson

Syv ud af de otte klubber, som skulle have deltaget i det aflyste slutspil, oplyser til DR, at de også i den kommende sæson vil stille med et hold i den bedste række.

Det drejer sig om Aalborg, Herning, Sønderjyske, Rungsted, Rødovre, Esbjerg og Herlev. Kun Frederikshavn har ikke ønsket at forholde sig til spørgsmålet på nuværende tidspunkt.

Sporten blev ellers kastet ud i en eksistenskrise, da coronavirus først tvang klubberne til at spille uden tilskuere og siden til helt at indstille sæsonen.

Dermed gik ligaen glip af de attraktive slutspilskampe, der genererer en stor del af klubbernes indtægter.

- Jeg skal ikke afvise, at der er to, tre eller fire klubber, som er så presset, at det kan betyde, at der ikke er noget, der hedder ishockey efter sommerferien, sagde ligaforeningens formand, Klaus Rasmussen, dengang.

Siden har regeringen lavet hjælpepakker, ligesom klubberne selv har samlet penge ind for at afbøde de værste følger af aflysningerne.

Det bliver dog formentlig en liga på nedsat blus, der tager hul på næste sæson.

- Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt kommer det sportslige ikke til at være det primære for mig til næste år, siger Rungsted Seier Capitals direktør, Thomas Friberg til DR.

- Jeg skal helst sørge for, at økonomien kommer til at balancere. Derfor har vi anlagt et forsigtighedsprincip i forhold til udgifterne. Og det forventer jeg også, at de andre klubber kommer til at gøre, siger han.