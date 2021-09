Kriseramte Vejle vil spille hver kamp som finale

Derfor er det på tide, at vejlenserne kommer ud af krisen og behandler de resterende kampe som finaler fra nu af, mener Vejles færøske venstreback, Viljormur Davidsen.

- Det handler om at få den første sejr, og alle kampe bliver finaler for os.

- Vi bliver nødt til at få de tre point og bygge videre på, og det er det, vi skal have fokus på.

- Selvfølgelig er vi bagefter, men når vi først får sejren, får vi selvtillid, og så tror jeg på, at vi kan vokse. Jeg tror på det, fastslår bundholdets viceanfører.

Klubbens cheftræner, Peter Sørensen, står ved sit ansvar i krisen, og siger, at man udmærket er klar over, hvordan tabellen ser ud.

- Vi er jo ikke blinde for hverken det store billede, eller det som man kan se i tabellen for nuværende.

- Vi glæder os selvfølgelig over, at der stadig er mange kampe at spille endnu, men vi konstaterer også efter ti kampe, at to point er for lidt til, at vi kan være tilfredse, siger Vejle-træneren.

Vejle tabte søndag for ottende gang ud af ti mulige i Superligaen, da Silkeborg kom, så og sejrede med 4-2 i Nørreskoven.

Med 22 runder tilbage, hvis man tæller både grundspil og slutspil med, nægter Vejles ene målscorer fra nederlaget til Silkeborg Lukas Engel da også at give op allerede nu.

- Der er langt op, men vi kan ikke give op nu. Der er spillet ti kampe, hvor vi ikke har vundet, men jeg er sikker på, at der nok skal komme en sejr eller to inden for nærmeste fremtid.

- Men det skal selvfølgelig være hurtigt, for selvfølgelig er det da irriterende at kigge på tabellen lige nu.

- Hvis vi stopper med at tro på det, kommer vi ikke til at redde os. Så vi bliver ved med at tro på det, og så skal vi bare have sat nogle sejre sammen, siger 22-årige Engel.

Næste skud i bøssen for Vejle er på fredag, når holdet skal et smut til Fyn, hvor OB venter.