Kriseramte Astana hakker 30 procent af Fuglsangs løn

Den kasakhiske mandskab meddeler ifølge cyclingnews.com, at både ryttere og staben omkring holdet bliver skåret 30 procent i lønnen, indtil der atter er cykelløb på programmet.

- Det er blevet besluttet som følge af den økonomiske krise, organisationen og dens sponsorer er havnet i på grund af Covid-19-virus, lyder det fra administrerende direktør Yana Seel i en meddelelse fra holdet.

Lønnen har i det hele taget været et tilbagevendende tema på storholdet i denne sæson.

I marts skrev den spanske avis AS, at Astanas ansatte ikke havde fået løn i de første to måneder af sæsonen.

Direktøren oplyser nu, at alle udeståender er betalt, og at medarbejderne kan se frem til at få fuld løn igen, når coronakrisen er overstået.

- Alle ryttere og medarbejdere respekterer beslutningen og er klar over, at der er tale om en exceptionel beslutning i en exceptionel tid, siger Yana Seel.

Ud over Jakob Fuglsang har Astana endnu en dansker på holdet i skikkelse af Jonas Gregaard.

Lørdag meddelte et andet World Tour-hold, Lotto Soudal, at alle holdets ryttere havde accepteret en kollektiv lønnedgang, mens sporten ligger underdrejet.