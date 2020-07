Kriseramt Bournemouth-hold kollapser på Old Trafford

Hjemme på Old Trafford havde Ole Gunnar Solskjærs mænd let spil mod kriseramte Bournemouth, der er på vej i den stik modsatte retning.

5-2 vandt hjemmeholdet i et opgør, hvor gæsterne ikke lignede et hold, der kæmper for livet i den lukrative liga.

Dermed røg der tre værdifulde point ind i tabellen til Manchester United, som kæmper hårdt med Leicester, Chelsea og Wolverhampton om to ledige pladser i næste sæsons Champions League.

Så lever United-anfører Harry Maguire nok med, at han blev gjort til grin af gæsternes Junior Stanislas, da Bournemouth bragte sig foran efter et kvarters spil.

Fra en position tæt på baglinjen trillede Stanislas frækt bolden mellem stængerne på den forbløffede Maguire, som derefter blot kunne se på, da Bournemouth-spilleren hamrede kuglen ind ved nærmeste stolpe.

Den flabede detalje var dog også det eneste, Bournemouth havde at glæde sig over. Holdet fra den engelske sydkyst er alvorlige vanskeligheder med et udbytte på sølle et point i de seneste otte kampe.

Inden pausen var opgøret da også vendt på hovedet med tre United-scoringer signeret holdets farlige angrebstrio.

Mason Greenwood udlignede til 1-1. Og Marcus Rashford udnyttede et straffespark til 2-1, inden Anthony Martial i halvlegens tillægstid tordnede 3-1-scoringen op i målhjørnet.

At Joshua King reducerede på straffespark for Bournemouth kort efter sidebyttet fik ikke den store betydning. For blot to minutter senere genoprettede Greenwood tomålsforspringet.

Angrebstalentet sparkede fornemt bolden op i modsatte målhjørne fra en position i højre side af straffesparksfeltet.

Da Bruno Fernandes øgede til 5-2, inden der var spillet en time, truede den totale ydmygelse af det usikre gæstemandskab.

Men holdet, der skiftede danske Philip Billing ind midt i anden halvleg, slap uden yderligere ridser i den ramponerede selvtillid.

Manchester United er nu oppe på ni ligakampe uden nederlag og går ind til sæsonens sidste fem kampe i storform.

Holdet fik dog ingen hjælp af Leicester i kampen om Champions League-billetter.

Med Kasper Schmeichel på mål hentede Leicester en tiltrængt sejr på 3-0 over Crystal Palace og fastholder dermed et forspring på tre point til United.

Det var Leicesters første sejr efter coronapausen.