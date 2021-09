Krisen kradser i Arsenal

Klubben havde vundet Premier League og undervejs spillet alle sæsonens 38 ligakampe uden et eneste nederlag. En præstation, der ikke er gjort efter før eller siden og gav klubben tilnavnet The Invincibles.

I dag ser det straks anderledes ud. De seneste to sæsoner er klubben endt som nummer otte i ligaen, og i indeværende sæson ligger Arsenal i bunden af Premier League efter tre nederlag i tre kampe.

Med andre ord ligner Arsenal en klub i krise, og det er der flere grunde til, vurderer fodboldekspert på 6'eren Mikkel Bischoff, som blandt andet peger på klubbens økonomi.

- Arsenal er stille og roligt blevet kørt agterud af klubber med større økonomier.

- Over de seneste år har ledelsen ikke postet lige så mange penge i klubben som dem, de gerne vil konkurrere med, siger han.

Siden Arsenals successæson i 2003/2004 har klubben ifølge Transfermarkt brugt lidt over ni milliarder kroner på spillerindkøb.

I samme periode har både Chelsea og Manchester City brugt over 16 milliarder kroner på spillerindkøb, mens Manchester United har brugt knap 14 ifølge Transfermarkt.

Fodboldekspert hos Mediano Jonas Hebo Rasmussen mener, at man i klubben ikke har været gode nok til at skille sig af med spillere på de rigtige tidspunkter.

- Arsenal er ikke kommet af med spillere i god nok tid. I mange år har klubben ikke haft en sportsdirektør, efter at den tidligere manager Arsène Wenger stoppede.

- Nu har de ansat Arsenal-legenden Edu Gaspar, og han har sammen med træneren Mikel Arteta udfordringer med at skaffe sig af med de spillere, man ikke har ramt plet med, siger han.

Mikkel Bischoff er enig og peger på den tyske fodboldklub Borussia Dortmunds handelsmodel som mulig inspiration.

- Hvis Arsenal skal kopiere en måde at gøre det på, så skal det være Dortmunds.

- De skal forsøge at hente de bedste talenter i den rigtige alder, måske sælge dem lidt dyrere og hele tiden have den næste parat, for Arsenal kan ikke slås med Manchester City, Chelsea og Manchester United rent økonomisk, siger han.

Nye tider synes dog på vej.

- Det er et lyspunkt, at Arsenal har nogle forholdsvis spændende unge spillere. Derudover har klubben i det her transfervindue nærmest kun købt spillere under 23 år med potentiale for udvikling og videresalg, siger Mikkel Bischoff.

Men der er lang vej igen, før Arsenal kan betragtes som titelbejler, vurderer Jonas Hebo Rasmussen.

- Vi er nået til et punkt, hvor man skal håbe mere end tro på, at Arsenal igen skal spille med i den fineste klubturnering, siger han.

Lørdag spiller Arsenal hjemme mod Norwich, der af mange bookmakere anses for at være nedrykningsfavorit.

Lykkes det ikke Arsenal at vinde den kamp, kan det koste Mikel Arteta jobbet som træner, vurderer Mikkel Bischoff.

- Hvis Arsenal ikke vinder over Norwich, kunne Mikel Arteta sagtens være på vej ud. Man kan ikke blive ved med at snakke om, at det er en længere proces, en ny stil og et yngre hold, hvis ikke resultaterne følger med, siger han.