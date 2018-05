Kris Stadsgaard følte sig frosset ude i FCK-tiden

Pensionerede Stadsgaard fortæller i et interview med Spillerforeningen, at han følte, at FCK forsøgte at presse ham ud af klubben.

- De gjorde det, fordi de ville have mig til at skifte klub. Det er min opfattelse. Men jeg var afklaret med, at jeg skulle stoppe, så det var den forkerte mand at presse, siger Stadsgaard til Spillerforeningens hjemmeside.

Stopperen kom til FCK fra Malaga i 2012 og fik en fireårig kontrakt med den danske topklub.

Han spillede også fast i starten i det centrale forsvar og var med til at vinde mesterskabet.

Men siden gik det ned ad bakke. Stadsgaard pådrog sig flere skader, og med et år tilbage af sin kontrakt, fortalte FCK-træner Ståle Solbakken, at han ikke ville få forlænget sin kontrakt.

32-årige Stadsgaard er afklaret med det i dag.

- Det er jo business, og der kan man ikke sidde og holde alle i hånden - og det er heller ikke det, jeg forventer. Men klubben har givet én en kontrakt, og den må de stå ved.

- Jeg håber da ikke, at det er kutyme, at man smider fodboldspillere ned på et ungdomshold, fordi man vil have dem ud af klubben. Det er jo ikke Football Manager. Det er mennesker, man har med at gøre, siger han.

Stadsgaard forklarer også, hvorfor han ikke bare fandt en anden klub.

- På det tidspunkt havde jeg et år tilbage af min kontrakt, og det var en god kontrakt.

- Den indtægt kunne jeg ikke sikre i et andet job, så selvfølgelig ville jeg gerne fuldføre min ansættelse i klubben og ikke bare stoppe fra den ene dag til den anden, forklarer han.