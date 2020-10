Kreative danskere skaber opfindelser til sporten

Danske sportsudøvere kan være med til at bane vejen for det næste danske eksporteventyr.

Som head of sportstech i DIF Innovation Lab er Niels Henrik Sørensen med til at skabe forbindelser mellem danske virksomheder og idrætslivet.

- Vi er en brobygger mellem danske start ups og etablerede virksomheder, der vil lave teknologi til sportens verden.

- Det kan være en atlet, klub eller forbund, der kommer til os med en udfordring, og så kan vi tage udfordringen videre til erhvervslivet, som måske har eller kan skabe en løsning.

- Men det kan også være en start up, der vil udvikle et nyt produkt, og så kan vi hjælpe dem med at finde en vej ind til idrætten og sikre den rette test af såvel brugs- som markedspotentiale, siger Niels Henrik Sørensen.

Omkring 150 virksomheder har innovationslaboratoriet været i kontakt med de seneste tre og et halvt år, efter at enheden blev etableret i begyndelsen af 2017 med penge fra Industriens Fond.

Dansk idræt kan i første omgang få nytte af produkterne og fungere som sparringspartner, så produkterne med tiden kan bredes ud og sælges til resten af verden.

I august og september har FC Midtjyllands fodboldspillere testet en VR-brille, der ved hjælp af opsamlede data gør det muligt virtuelt at analysere situationer fra holdets kampe.

Start up-virksomheden Replay Institute, der står bag VR-brillen, har for nylig indgået en femårig aftale med FCM. Planen er at indtage hele verdenen.

- Danmark er et øvemarked, og vi kommer ikke til at blive rige i Danmark, men vi kan skabe et fundament.

- Hvis vi kan hjælpe dansk fodbold, og de kan hjælpe os, så er vi glade og tilfredse med at have en produktion med nogle klubber tæt på, siger direktør Tim Monrad Larsen.

Han mener, at VR-teknikken er mulig at overføre til andre sportsgrene som basketball og håndbold. Især har direktøren et godt øje til amerikansk fodbold.

- Vores plan er, at vi om to-tre år etablerer os i top-fem-ligaerne i fodbold og ruller produktet ud til fire-fem andre sportsgrene, siger han.

Der er også eksempler på eksisterende produkter, der finder vej til sporten.

Virksomheden Airofit producerer et mundstykke, der er udviklet til astmatikere. Det har siden vist sig, at produktet også kan bruges til at træne lungemusklerne hos klassiske sangere, og nu anvendes det også af flere sportsudøvere.

Start up-virksomheden Rokoko har set muligheder inden for golfsporten med en heldragt, der er skabt til at lave animationer inden for film- og computerspils-industrien.

Heldragten, der er fyldt med sensorer, kan bruges af golfspillere til at analysere og perfektionere deres sving.

Gennem DIF Innovation Lab blev virksomheden sat i forbindelse med Dansk Golf Union.

- Vi var helt nye i den her verden og havde ikke noget netværk, siger direktør Jakob Balslev, der er uddannet fra Filmskolen.

Allerede fra virksomhedens spæde start så grundlæggerne bag Rokoko muligheder for, at teknikken kunne anvendes af sportsudøvere til at tracke deres baseballsving, tennisserv eller golfsving.

- Så kan udøveren sammenligne med sin egen historik over tid. Eller med Tiger Woods' golfsving. I realtid kan de så få at vide, hvordan de kan forbedre sig.

- Men også hvorfor de måske får en skulderskade, og de kan måske blive bevidste om, at venstre skulder begynder at hænge efter to timer, og det måske er derfor, at de har rygproblemer, siger Balslev.

Dragtens mange sensorer sender oplysninger videre til en app, hvor udøverne kan se deres bevægelser.

Der bliver fortsat udviklet på dragten, der med tilpasninger kan skræddersys endnu bedre til sportsudøvere. På sigt kan sporten bliver virksomhedens største indtægtskilde.

- Det fylder nogle få procent af vores omsætning i dag, fordi vi ikke markedsfører det endnu.

- Men vi kigger på det hver dag, og jeg forventer, at omsætningen på et tidspunkt overhaler underholdningssporet for os, siger Jakob Balslev.

- Når det gælder sportsudstyr, er folk villige til at spendere penge, som de ellers ikke er villige til at bruge, siger han.

Herunder følger en række eksempler på danske produkter, der har fundet vej til sporten.

* SHFT:

Produktet, der består af en app og to såkaldte pods, har til hensigt at gøre det ekstra motiverende at bevæge sig. Den ene pod placeres i skoen, og den anden omkring brystkassen for at indsamle data om antallet af skridt, vinkel på skridt, styrke og kropsholdning. En coach giver direkte feedback på bevægelserne.

* Replay Institute:

Sportsudøvere kan bruge VR-brille til virtuelt at analysere spilsituationer fra en kamp. Replay har udviklet en teknik, der kan smelte eksisterende kampdata sammen, så det kan genses i VR-brillen, som det foregik i en specifik kamp. Fodboldklubben FC Midtjylland har netop indgået en femårig aftale med Replay Institute.

* Rokoko:

Rokoko har udviklet en motion capture-dragt, der registrerer og optager bevægelser, som kan ses i en app. Teknologien anvendes indenfor spil- og filmindustrien til at sætte menneskelige bevægelser på animerede karakterer/avatarer. Dragten kan også bruges af eksempelvis golfspillere til at forbedre deres sving eller til at forebygge og hindre skader.

* Zoles:

3D-printede skosåler som er skræddersyet til den specifikke person. Fodens anatomi analyseres ud fra billeder, og en specialudviklet software kan derefter lave en sål, der passer til den enkelte. Det kan være med til at forebygge skader og hjælpe til at yde maksimalt under løb.

* Airofit:

Den såkaldte Airofit Breathing Trainer træner musklerne i luftvejssystemet og kan dermed hjælpe med at styrke og forbedre det respiratoriske system. Produktet var oprindelig udviklet af det danske medicinalfirma AMBU til behandling af astma og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Iværksætteren Christian Poulsen købte idéen, og han har udbredt teknologien til klassiske sangere og senere sportsudøvere.

* SwimCam

Et undervandskamera livestreamer til en skærm over vand, hvilket giver mulighed for at give bedre feedback på svømmeteknik. Delay-funktion betyder, at svømmeren også kan bruge det til selvtræning.

* Many Digital

En digital platform, der er designet til at engagere fans og kommercielle partnere i forhold til at udnytte rettigheder og potentialer i sporten og skabe indtægter for klubber, forbund og arrangører.

* TrackMan

Med radarteknologi kan golfspillere bruge en enhed, der kan analysere blandt andet fart, vinkler og boldrotation i forbindelse med golfslag. Produktet bruges af flere af verdens bedste golfspillere. Senere er baseball også blevet en del af målgruppen.