Her ses Rune under sin kamp mod spanske Albert Ramos-Viñolas sidste uge, som endte med et nederlag. Nu føler han sig igen ovenpå, siger han til atptour.com.

Krampehumpende Rune vil kendes for sin fightervilje

Det danske tennishåb Holger Rune fik med en indædt fighterindsats mandag vist nogle af de kvaliteter, som han håber, at tennisfans fremover vil forbinde ham med.

Det siger han ifølge atptour.com, efter at han spillede sig ind i en ATP-turnering i Santiago i Chile, da han vandt den afgørende kvalifikationskamp over argentineren Renzo Olivo.

Kampen blev mere end to og en halv time lang.

Trods problemer med krampe trak Rune det længste strå efter tre sæt, og det 17-årige talent håber netop, at fans vil se ham som en, der aldrig giver op.

- Jeg vil gerne have, at de ser mig som en god fighter på banen, hvilket jeg viste i dag. Jeg havde mange kramper. Men det lykkedes mig at klare mig igennem, siger han til ATP Tourens hjemmeside.

Periodevist måtte Holger Rune humpe rundt og satsede på at få afgjort duellerne hurtigt.

Da det stod grellest til, servede han også nogle underhåndsserver. Men til sidst kom han over stregen.

Med tre sejre i kvalifikationen føler Rune nu, at han igen er ovenpå efter et hårdt nederlag til Albert Ramos-Viñolas, der ligger i top-50, sidste uge i danskerens ATP-debut.

Rune er "glad" for igen at være inde i en ATP-hovedturnering for anden gang på blot to uger, og sejren føles "fantastisk godt", fortæller han.

Derudover glæder han sig over, at der den seneste tid - blandt andet efter 18-årige Clara Tausons turneringssejr i Lyon - er kommet fornyet fokus på tennis i Danmark.

- Tennis bliver større og større, hvilket er godt. Forhåbentlig kan vi også få nogle turneringer her på et tidspunkt. Jeg er bare glad for, at vi gør det godt, siger Holger Rune ifølge atptour.com.

Chile Open er en ATP 250-turnering og dermed det laveste turneringsniveau på ATP Touren.

I første runde skal Holger Rune møder en anden kvalifikationsspiller i form af argentineren Sebastian Baez. Den 20-årige argentiner ligger nummer 257 i verden.

Kampen bliver spillet tirsdag aften dansk tid, men det præcise starttidspunkt afhænger af de øvrige kampe på samme bane.