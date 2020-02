Kraftige vindstød aflyser FC Nordsjælland-Horsens

- Dagens kamp er desværre aflyst på grund af vindforholdene i Farum.

- Det er sikkerhedschefens og dommerens vurdering, at der er risiko for, at skilte kan rive sig løs under de kraftige vindstød, og derfor kan kampen ikke afvikles af hensyn til spillere og publikum, skriver FCN på Twitter.

Tidligere søndag blev AGF's hjemmekamp mod Randers aflyst på grund af en for sumpet bane.

Som det også var tilfældet for opgøret i Aarhus skal der nu findes en ny kampdato.

- Vi vil gerne beklage de gener denne beslutning medfører over for fans, sponsorer, modstander og liga, men vi håber på forståelse for, at der ikke kan tages nogen chancer, når det handler om vores gæsters sikkerhed.

- Vi melder ud, så snart vi ved mere om, hvornår kampen skal spilles, og en ny dato er fundet, skriver FC Nordsjælland på klubbens hjemmeside.

Også Farum-klubben meddeler, at enhver købt billet til søndagens kamp vil kunne bruges på den nye kampdato eller blive refunderet.