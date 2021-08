Kraftig varme får OL-arrangører til at rykke fodboldfinale

Kampen bliver rykket, efter at begge landshold har klaget over de høje middagstemperaturer i Tokyo. Oprindeligt skulle kampen være spillet fredag klokken 11 lokal tid, men bliver i stedet spillet om aftenen klokken 21 lokal tid.

Den svenske landsholdschef, Marika Domanski Lyfors, har efterfølgende udtrykt tilfredshed over beslutningen.

- Det glæder os, at vores ønske om en senere kampstart er blevet godt modtaget, og at vi nu har et kamptidspunkt, der passer bedre til spillerne i forhold til varmen, siger hun ifølge Reuters.

Det er imidlertid ikke alle, der er lige tilfredse. Den svenske landsholdsanfører, Caroline Seger, har været ude med kritik. Hun mener, at ændringerne kommer for sent.

- Det er helt forfærdeligt, at vi har måttet vente så længe. Jeg aner ikke, hvorfor det har taget så lang tid, siger hun ifølge Aftonbladet.

Afgørelsen fandt sted mindre end 16 timer før kampstart, men på trods af frustrationerne forholder Caroline Seger sig optimistisk.

- Vi har det rigtig godt. Jeg vil forsøge at lede holdet til dets første OL-guldmedalje. Det er noget helt særligt, og det kilder i maven. Vi skal gøre alt for at tage guldet hjem, siger hun.