Kræsne danskere ser stadig potentiale for EM-forbedring

Men med kampe hver anden dag er der ikke tid til at holde armene over hovedet ret længe.

Så selv om det udefra lignede en helstøbt og flot præstation fra holdet, så har spillerne selv de kritiske briller på inden under sejrssmilene.

- Der er altid små detaljer, vi kan rette til. Der er nogle ting i forsvaret, blandt andet mig på toeren (position i forsvaret, red.), vi skal rette lidt til, lyder det fra Kristina Jørgensen, der ellers spillede en god kamp.

- Slovenien fik for mange stregindspil, men alt i alt er vi bare godt tilfredse med sejren, og det udtryk vi leverede.

Grundet coronapandemien har landsholdene ikke haft meget tid sammen inden EM, og med ny landstræner har Danmark ikke haft gode betingelser for at indarbejde Jesper Jensens idéer og tanker.

Det var dog ikke til at se i opgøret mod Slovenien, hvor både det danske forsvar, målvogter Sandra Toft og det etablerede angrebsspil med masser af bredde og kontrafasen så ud til at fungere.

Og det gjorde det også, siger playmaker Mia Rej. Men hun ser stadig flere punkter, hvor det danske spil endnu mangler finjustering.

- Vi kan måske være lidt skarpere på afslutningerne en gang i mellem, og så har vi også et par enkelte aftaler, som måske ikke sidder helt i skabet, hvor vi lige misser timingen. Det skal vi kigge på til næste kamp, siger hun.

Hvis det passer, så er der stadig procenter at hente for et dansk hold, som må siges at være kommet perfekt ind i EM-turneringen med sejren på 30-23.

For selv om der stadig kan skrues på nogle knapper, så er det kun de små knapper, Jesper Jensen og resten af trænertemaet behøver at pille ved. Og det er vigtigt i det komprimerede program.

- Der er tiltro, til det vi går og laver, og det betyder også, at vi kan rette små detaljer til, i stedet for det hele tiden skal være store, voldsomme ændringer, lyder det fra en tilfreds landstræner.