Kræftramt Sevilla-træner er lettet efter comeback

For godt tre uger siden kom det frem, at Sevilla-træner Eduardo Berizzo havde fået prostatakræft, men efter en veloverstået operation var Berizzo allerede fredag aften tilbage på trænerbænken.

Assistenten Ernesto Marcucci nåede at stå i spidsen for holdet i fire kampe, blandt andet i 0-5-nederlaget til Real Madrid.

Netop den kamp gjorde, at Berizzo gerne ville hurtigt tilbage til jobbet.

- Jeg har det godt. Jeg ønskede at komme tilbage til holdet efter nederlaget i Madrid. Jeg ville være her for at fortælle spillerne, at deres træner er hos dem, siger Berizzo ifølge nyhedsbureauet AP efter kampen mod Levante.

Simon Kjær spillede hele kampen for Sevilla, for hvem Michael Krohn-Dehli overværede hele kampen fra bænken.

Sevilla ligger nummer fem i Primera Division, og de to tabte point mod Levante bekymrer ikke Eduardo Berizzo synderligt.

- Vi kunne ikke vinde i dag (fredag, red.), men vi vil gøre vores bedste for at slå Real Sociedad i næste kamp, siger han.