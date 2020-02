Kostbare pointtab på udebane irriterer Ståle Solbakken

Som flere gange før i denne sæson skuffede FC København søndag ude mod Silkeborg IF, da holdet kun fik 1-1 med hjem til hovedstaden.

FCK-manager Ståle Solbakken indrømmer, at hans mandskab har leveret under niveau i sæsonens udekampe.

- Præstationerne på udebane har ikke været gode nok. Især tre af kampene har været alt for dårlige, og det kunne have givet os seks-syv point ekstra, siger Solbakken.

I sæsonens foreløbige 12 udekampe er det blevet til fem nederlag mod henholdsvis AaB, Hobro, Brøndby, FC Midtjylland og senest Esbjerg.

- Kampene mod Hobro, Esbjerg og Midtjylland har været de tre dårligste præstationer på udebane.

- Mod AaB var det en tæt kamp, og så spillede vi en udmærket kamp i Brøndby, som kunne være gået begge veje, mener FCK-manageren.

Til sammenligning har FCK's største guldkonkurrent, FC Midtjylland, vundet 10 ud af 11 udekampe i denne sæson.

FCK's midtbanespiller Jens Stage var efter søndagens kamp ikke lige så klar i mælet som sin manager, da han blev forholdt den dårlige udebanestatistik.

- Det kan godt være, at vi ikke har været gode nok på udebane, men jeg mener, at vi burde have vundet mod Silkeborg, og så er den egentlig ikke længere, siger Stage.

Efter søndagens skuffende 1-1-resultat mod Silkeborg er FCK nu ni point efter FCM på Superligaens førsteplads, men det vil Solbakken ikke forholde sig til.

- Det interesserer mig egentlig ikke, for vi kan ikke blive ved med at kigge på tabellen.

- Vi må bare fokusere på at vinde kampe, og det er det eneste, som tæller for os, fastslår han.

FCK skal allerede på udebanetur igen på torsdag, hvor Celtic venter i returopgøret i Europa Leagues 16.-delsfinale.