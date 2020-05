Kort vinterpause kan blive nødvendig for Superligaen

Der er glæde i Fodbolddanmark, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag gav lov til, at professionel fodbold kunne genoptages, dog uden tilskuere.

Men den sene afslutning kommer også til at få indflydelse på næste sæson.

For når sidste spillerunde i denne sæson er afsluttet formentlig sidst i juli, gælder det europæiske kvalifikationskampe, en kort ferie til spillerne og en opstart til næste sæson.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, vurderer over for B.T., at næste sæson nok først kan tage sin begyndelse i september. Normalt sker det i juli.

Samtidig skal næste sæson være færdig, så den udsatte EM-slutrunde kan tage sin begyndelse 11. juni i sommeren 2021.

Det betyder endnu en kompakt kalender for Superligaen, og det skal der findes løsninger på.

- Der er en række valg og parametre den vej rundt, herunder om alle de internationale datoer bliver reserveret i efteråret, siger Claus Thomsen til B.T.

- Et af redskaberne er at forkorte vinterpausen. Det er nok det mest effektfulde redskab, man har. Man kan også kigge på antallet af hverdagsrunder, men det er de to umiddelbare muligheder, der er.

I første omgang skal der dog sættes spilledatoer på resten af programmet for denne sæson. Det sker tidligst mandag.

I denne sæson varede vinterpausen fra 16. december til 14. februar.