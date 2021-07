Kort samarbejde udfordrer tidligere OL-medaljevindere

Først for tre måneder siden begyndte man at satse på konstellationen med Rasmussen, der i 2016 hentede OL-bronze i toeren sammen med Anne Dsane Andersen, og Erichsen, som dermed forlod singlesculleren, hun i 2012 vandt OL-sølv i.

Både Lærke Berg Rasmussen og Fie Udby Erichsen kan prale af at have vundet medalje ved et OL før, men som duo sammen i dametoeren uden styrmand er deres erfaring minimal.

Natten til lørdag dansk tid indledte de OL med en andenplads i det indledende heat, hvilket sendte dem sikkert i semifinalen, men de var langt fra tilfredse med præstationen.

De erkender, at det tager tid at bygge relationen op med fortiden i hver deres bådtype.

- Vi kommer fra to forskellige måder at ro på og har skullet samle det og finde en mellemvej. Det kræver sindssygt meget koncentration, da det ikke sidder på rygraden. Vi kan ikke bare sætte os ud og så tage et træningspas, hvor vi cruiser.

- Vi skal hele tiden tænke over, hvad vi laver, fordi vi har roet sammen i så kort tid, at det ikke sidder der. Det gør, at forskellen på vores top- og bundniveau er større end de andres, siger Lærke Berg Rasmussen.

Duoen kommer fra en måned i træningslejr, hvor de flere gange følte, at samarbejdet sad lige i skabet, men den følelse har de stadig til gode i en konkurrence sammen.

Det er, selv om at de i begyndelsen af juni vandt guld ved et World Cup-stævne i Italien.

- Ved de to regattaer, vi har været til, var det heller ikke de bedste, der var med, og derfor kunne vi vinde og blive nummer to med vores bundniveau. Nu er de bedste her, bemærker Fie Udby Erichsen.

- Men det positive er, at vi slog vinderne af det næstsidste World Cup-stævne og EM-bronzevinderne. Så de er ikke dårlige, dem vi slog med vores bundniveau, og det er dejligt, siger hun med henvisning til lørdagens heat.

36-årige Erichsen mener godt, at de kan presse verdensmesterduoen fra New Zealand, der vandt heatet overlegent.

- Det er erfaringen i toeren sammen, der skiller os fra New Zealand. Fysisk er vi fuldt med, men de har fem år og mange kilometer sammen, siger Erichsen.

Tirsdag står den på semifinale for danskerne, og kun en plads i finalen tæller.

- Vi lægger ikke skjul på, at vi har sat os sammen for at være med, hvor det er sjovt og komme i medaljerne.

- Heatet i dag viser, at det skal gå godt, for at det kan ske. Bundniveau er ikke godt nok til, at vi kan få medaljer. Det kræver meget, men det er ikke umuligt. Vi har forhåbentlig to løb mere til at vise det, siger Erichsen.