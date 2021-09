Kort om fodbold

Den 35-årige angriber Mario Mandzukic har stillet sine støvler på hylden. Kroaten bekræfter, at han stopper en karriere, der blandt andet tæller 33 mål i 89 landskampe - heraf det afgørende mål, da Kroatien slog England med 2-1 i semifinalen ved VM 2018. I finalen mod Frankrig lavede Mandzukic både et selvmål og en træffer i den rigtige ende i 2-4-nederlaget. På klubplan var angriberen blandt andet forbi Bayern München, Atlético Madrid, Juventus og AC Milan.

–– –– –– ––

KoldingQ fra landets bedste fodboldrække for kvinder vil fusionere med Kolding IF fra herrernes 2. division. - Fusionen vil indebære, at Gjensidige Kvindeliga-holdet bliver en del af det professionelle setup under Kolding IF Fodbold ApS, mens KoldingQ's øvrige hold bliver en del af Kolding IF Fodbold's moderklub, lyder det fra klubberne i en pressemeddelelse. Endnu mangler de formelle godkendelser af fusionen.