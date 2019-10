Kort FCK-hvile før derby i Brøndby: Det betyder intet

Brøndby-spillerne har omvendt haft bedre forberedelsesvilkår, da Niels Frederiksens mandskab senest var i aktion i søndags.

Et tæt kampprogram må ikke blive en undskyldning for, at FC Københavns spil og resultater i den seneste måned har været uvant haltende, siger Viktor Fischer.

Han tror heller ikke, at et voksende FCK-lazaret skyldes de mange kampe, men er et spørgsmål om uheld.

- Vi skal kunne håndtere at spille mange kampe på kort tid, for det har klubben kunnet håndtere i mange år. Det er en del af spillet, og det behøver ikke at være en ulempe at spille mange kampe.

- Vi får nærmest også alle de point, vi skal have, bortset fra at vi havde en dårlig kamp i Hobro, siger Viktor Fischer med henvisning til 1-2-nederlaget for tre uger siden.

FCK tabte desuden i Aalborg 1. september, spillede uafgjort i topbraget hjemme mod FC Midtjylland for to uger siden, mens mesterholdet måtte helt ud i straffesparkskonkurrence for at slå upåagtede Hillerød fra 2. division ud af pokalturneringen.

Selv om FCK kun har haft kort tid til at forberede sig til Brøndby-kampen, kan torsdagens 1-1-kamp i Europa League bruges konstruktivt, mener FCK-kreatøren Rasmus Falk.

- Man kan godt sige, at det var en slags generalprøve. Det var en fantastisk kulisse mod Malmö, og det bliver det også mod Brøndby. Det er sådan nogle kampe, man nyder at spille.

- Man kan altid omstille sig hurtigt til et derby. Det bliver nok lidt af det samme som mod Malmö, hvor man skal kæmpe med at få sat spillet. Der kommer mange dueller og meget fart.

- Så det bliver nok lidt af det samme, men jeg håber, at vi kan være mere rolige og kølige mod Brøndby, så vi kan spille os selv gode, siger Rasmus Falk.

FCK-slideren Jens Stage udgik skadet i sidste weekends superligakamp mod Silkeborg. Torsdag startede han så inde for FCK mod Malmö, men efter kampen forlod han stadion med en ispose bundet om knæet.

Han forsikrer dog, at skaden ikke gør ham ukampdygtig.

- Nej, det er ikke alvorligt. Det afholder mig i hvert fald ikke fra at kunne spille, siger Jens Stage.

FCK har hentet syv point i de seneste fem superligakampe, mens Brøndby står noteret for tre point i samme periode.