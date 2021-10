Korsbåndsskade sender FCK-anfører på lang pause

Carlos Zeca er ude i en længere periode efter at have pådraget sig en korsbåndsskade søndag.

FC København kommer til at spille uden sin sædvanlige anfører i et stykke tid.

Søndag udgik Carlos Zeca, da FCK mødte Viborg i Superligaen. Skaden så alvorlig ud, og mandag skriver klubben på sin hjemmeside, at der er tale om en korsbåndsskade.

Zeca skal opereres og forventes ude "i en længere periode". FCK-læge Morten Boesen mener, at det er for tidligt at sætte en mere konkret tidsramme på.

Rasmus Falk, der har været ude siden slutningen af august med en muskelskade, er også ukampdygtig de næste fire til seks uger, oplyser FCK.

- Det er først og fremmest hårdt for de to spillere, der nu bliver holdt fra at være den afgørende del af holdet, de normalt er, siger FCK-træner Jess Thorup på hjemmesiden.

- Vi tænker alle på dem og vil hjælpe dem så hurtigt tilbage som muligt. De er begge mentalt meget stærke personer, så jeg er helt sikkert på, at de kommer godt igennem det.

- Som hold er det indlysende, at det er et stort tab for os at miste to af Superligaens allerbedste spillere i lang tid, så det kommer til at stille krav til resten af truppen, hvor vi forventer at se andre spillere steppe op og løfte en større del af ansvaret på banen og i hverdagen, siger Jess Thorup.

Carlos Zeca kalder skaden for et "hårdt slag".

- Men jeg ved, at alt bliver godt igen. Jeg ærgrer mig mest over, at jeg ikke kan hjælpe holdet, men vil støtte op så godt, jeg kan uden for banen, siger anføreren.

FCK spillede 1-1 med Viborg søndag og ligger nummer to i Superligaen med tre point op til førerholdet FC Midtjylland.