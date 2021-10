Koreansk overmagt slukker danske Uber Cup-drømme

På hjemmebane i Aarhus var danskerne på papiret underdog i fire ud af de fem kampe, og selv om Mia Blichfeldt lagde flot ud i første sæt af sin åbningssingle, endte det med et dansk nederlag på 0-3 i kampe.

Danmark var på forhånd ikke spået store chancer i kvartfinalen mod Sydkorea ved Uber Cup, VM for damelandshold.

Fra kvartfinalerne og frem stoppes holdkampen, når et hold har fået de tre sejre, som er krævet for at vinde. Dermed kom hverken doublen med Alexandra Bøje og Mette Poulsen eller tredjesinglen Line Kjærsfeldt i spil.

Mia Blichfeldt lagde for mod 19-årige Seyoung An, som er nummer 8 på verdensranglisten. Blichfeldt er nummer 12 på den.

Efter en tung start bed Blichfeldt sig fast, og fra stillingen 14-14 fik hun virkelig fyret op under både sig selv, holdkammeraterne bag banen og det ellers antalsmæssigt begrænsede hjemmepublikum i Ceres Arena.

Hun tog syv point på stribe og dermed første sæt, men kun for at falde helt sammen i de to næste. Sydkoreaneren pillede fuldstændig brodden ud af danskerens spil og afgav blot otte point i hver af de næste sæt.

- Hun tog alt fart og styrke ud af mit spil i andet sæt. Hun spillede virkelig klogt og gjorde det bare meget, meget svært for mig at finde den samme fart og de samme løsninger, som jeg lykkedes med i første sæt, forklarer Blichfeldt.

Kampen var på forhånd udråbt som nøglekamp, hvis Danmark skulle have chancen for at tage en overraskende billet til semifinalerne.

Sydkoreas to doubler rangerer som nummer fire og fem i verden. Danmarks bedste par - Sara Thygesen og Maiken Fruergaard - er nummer 16.

De to danskere spillede godt med mod det koreanske toppar. Men når det strammede til, trykkede koreanerne lidt ekstra på, og så var de for stærke. De vandt kampen 21-17, 21-18.

Det sidste søm i den danske kiste kom i den anden single, hvor unge Line Christophersen slet ikke kom til fadet mod Gaeun Kim.

Den 21-årige dansker havde svært ved at følge med i koreanerens tempo, og i to sikre sæt lukkede Gaeun Kim opgøret med cifrene 21-11, 21-17.

Danmark var senest i semifinalen ved Uber Cup i 2004 og har aldrig vundet turneringen.