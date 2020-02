Kontroversiel australsk rugbyspiller får comeback

- Det er en stor chance for mig, for jeg troede ikke, jeg ville komme til at spille rugby igen, siger Folau til det franske medie l'Independant ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fyringen kom, efter at Folau, der er stærkt troende kristen, havde skrevet på Instagram, at "helvedet venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder".

Folau sagsøgte efterfølgende forbundet for flere millioner kroner for at have ophævet hans kontrakt, og i december indgik parterne et forlig.

Australierens ankomst til den franske rugbyliga har mødt fordømmelse fra andre klubber og startet en debat om at forhindre klubber i at skrive kontrakt med kontroversielle spillere.

Catalans Dragons' cheftræner, Steve McNamara, siger, at han mener, at Folau har fortjent en ny chance.

- Jeg synes, det var det rigtige, og han fortjente muligheden. Det burde ikke være en livstidsstraf, som han fik, har han ifølge AFP sagt til BBC.